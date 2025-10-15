Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 48 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.10.2025 00:17

Alanya’da Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 317 şahıs yakalanırken 48 kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince 1 Temmuz - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında yaptıkları Uyuşturucu operasyonları kapsamında 210 ayrı yapılan operasyonlarda toplam: 317 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 48 kişi tutuklanırken 269'u Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 4 kilo 53 gram esrar, 2 kilo 487 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram Bonzai, 542 gram kokain ve 19,34 gram eroin olmak üzere toplam 8 kilo 251 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 28.517 adet Sentetik Karnabinoid (A4), 7 bin 206 adet sentetik ecza ile 42 adet Hint keneviri ele geçirildi.

