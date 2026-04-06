Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da vinç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 6.04.2026 14:08

Alanya’da vinç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde vinç ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada Rus uyruklu Natalia Vorobeva (50) hayatını kaybetti, vinç sürücüsü A.A. (39) gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da vinç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü
  • ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Alanya istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki vinç, yolun sağından ana yola çıkan Natalia Vorobeva yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerim ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Vorobeva olay yerinde ilk müdahalesi sonrası ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Vorobeva burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından vinç sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da vinç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz