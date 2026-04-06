Alanya’da vinç ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Alanya istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki vinç, yolun sağından ana yola çıkan Natalia Vorobeva yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerim ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Vorobeva olay yerinde ilk müdahalesi sonrası ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Vorobeva burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından vinç sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.