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Giriş Tarihi: 27.1.2025 10:07 Son Güncelleme: 27.1.2025 10:41

Alanya’da yabancı uyruklu adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu adam evinde ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yabancı uyruklu adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi'nde olay meydana geldi. Yabancı uyruklu İmran İsmailov'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri eve çilingir yardımıyla girdi. İsmaiov'un cansız bedeni yatak odasında hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmailov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Adamın cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu Alanya Belediye Morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da yabancı uyruklu adam evinde ölü bulundu
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