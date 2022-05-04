Alanya’ya tatile gelen Norveçli kadın denizde boğuldu!

Olay, Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süre önce Norveç'ten Türkiye'ye tatile gelen Tuva Willassen (28), Oba sahilinde denize girdi.

Psikolojik sorunları da olduğu öğrenilen Willassen'in sahile vuran cansız bedeni bir süre sonra bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Norveç uyruklu adının hayatını kaybettiği belirlendi.

Teşhis için olay yerine çağrılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Willassen'in cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından belediye morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.