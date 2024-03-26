‘Alay Kahvesi’nde zamanda yolculuk

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 2. Dünya Savaşı döneminde ilçede konuşlandırılan 70. Alay'daki askerlerin çarşı izinlerinde dinlence ve eğlence mekanı olarak tercih etmesi nedeniyle 'Alay Kahvesi' adını alan mekan, 200 yıllık tarihiyle ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Kahvehane, 3. kuşak işletmecisi tarafından tarihi dokusu korunarak işletiliyor. 'Alay Kahvesi'ne gelenler, denize nazır çaylarını yudumlarken, mekanın duvarlarındaki eski fotoğraflarla adeta zamanda yolculuğa çıkıyorlar.