Haberler Yaşam Haberleri Alaybey İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Alaybey İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:50 Son Güncelleme: 19.8.2022 21:58

Alaybey İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Alaybey İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Toplu taşıma seferleri günlük hayatımızda ulaşımımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Özellikle büyükşehirde yaşayan insanların şehir trafiğinden kaçmasına yardım eden bir sistem olan toplu taşıma her şehirde farklı isimlerle karşımıza çıkar. İzmir toplu taşıması olan İZBAN da birden çok durağı ve ulaşımı ile dikkat çekmektedir. Alaybey izban saatleri de izban seferleri arasında araştırılıyor. Peki, alaybey izban istasyonu nerede? Alaybey sefer saatleri nelerdir? İşte Alaybey izban saatleri ve Alaybey izban yol tarifi…

Alaybey İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Alaybey İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Eğer siz de Alaybey'den olan izban seferlerlerini merak ediyor ve izban Alaybey istasyonu nerede diye araştırıyorsanız haberimizde bulabilirsiniz. İzmir'in toplu taşıması olan İZBAN toplam uzunluğu 136 km olan bir ulaşım ağıdır. Bu ulaşım ağının duraklarından biri olan Alaybey ile ilgili de Alaybey izban saatleri ve Alaybey sefer saatleri oldukça merak edilen noktalardan biridir. İşte detaylar…

Alaybey İzban Saatleri

İzban seferlerinin her gün sefer başlangıç saati 05:20 sefer bitiş saati ise 01:23 olarak bilinmektedir. Alaybey'de ise günün ilk izban seferi 06:24'te başlamakta ve 00:02'de bitmektedir. Yani Alaybey istasyonundan kalkan son sefer 00:02 saatindedir.

Alaybey İstasyonundan Kaç Dakikada Bir İzban Geçiyor?

Alaybey izban istasyonunda seferler arası yaklaşık olarak 24 dakika bulunmaktadır. İstasyona giren her izbandan yaklaşık olarak 24 dakika sonra yeni bir sefer gelmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tatil günlerinde ve resmi bayramlarda sefer saatlerinde değişikliklerin olabileceğidir. Seferlerden 5 dakika önce istasyonda bulunmakta yarar vardır.

Yol Tarifi ile İzban Alaybey İstasyonu Nerede?

İzban istasyonlarına rahat ulaşım için bulundukları konumları ve yol tariflerini bilmek her zaman hızlı ulaşıma yardımcı olacaktır. Alaybey izban istasyonu Karşıyaka ilçesine bağlıdır ve harita konumu ile bulunabilecek yol tarifi ise aşağıdaki gibidir;

  • Alaybey, 1671. Sk., 35600 Karşıyaka/İzmir.
  • Alaybey izban PTT – Posta İşletme Merkezine 592 metre uzaklıkta bulunmaktadır.

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Alaybey İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Alaybey İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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