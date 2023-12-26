Haberler Yaşam Haberleri Alçalan Burç Hesaplama - Alçalan Burç Nedir, Neyi Etkiler ve Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:36 Son Güncelleme: 26.12.2023 16:36

Alçalan Burç Hesaplama - Alçalan Burç Nedir, Neyi Etkiler ve Nasıl Bulunur?

Astrolojinin uçsuz bucaksız evrenine ayak bastıysanız, muhtemelen kozmik profilinizi oluşturan burçlar, evler ve gezegenlerle dolu bir astrolojik doğum haritanızın olduğunu biliyorsunuzdur. Güneş, ay ve yükselen burcunuz hakkında bilgi sahibi olsanız da astrolojide alçalan burç nedir, neyi etkiler ve nasıl bulunur biliyor musunuz? İşte alçalan burç hakkında bilmeniz gereken detaylar…

Alçalan Burç Hesaplama - Alçalan Burç Nedir, Neyi Etkiler ve Nasıl Bulunur?

Astroloji, doğum anındaki gezegen konumlarını inceleyerek kişiliğinizi ve yaşamınızdaki olası eğilimleri anlamaya çalışır. Bu analiz sadece güneş burcunuza dayalı değildir. Alçalan burç da kişilik özelliklerinizi ve yaşamınızı etkileyen önemli bir unsurdur. Haritanızdaki bu önemli açı hem diğer insanlarla hem de kendinizle olan ilişkilerinize ışık tutabilir. Alçalan burcun ne olduğunu, neyi etkilediğini ve nasıl hesaplandığını merak ediyorsanız, sorularınızın cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Alçalan Burç Nedir?

Alçalan burç, doğduğunuz anda doğu ufuk çizgisinin altında yer alan burçtur. Doğum haritasında güneş burcunun tam zıttıdır ve genellikle kişiliğinizin daha içsel, gizli yönlerini temsil eder. Yükselen burcunuz yüzeysel kişiliğinizi ve kişisel imajınızı temsil ederken, astrolojideki alçalan burcu tamamen başkalarıyla ilişkilerde aradığınız şeyle ilgilidir. Bilinçli veya bilinçsiz olarak gölgeye ittiğimiz tüm eğilimler, güçlü ve zayıf yönler, alçalan burcumuzda bulunabilir.

Alçalan Burç Neyi Etkiler?

Alçalan burç, ortaklıklarla ilgili yedinci evimizin başlangıcını temsil eder. Bu ev, en yakın birebir ilişkilerimizin tümünü ve patronlarımız, iş ortaklarımız ve en iyi arkadaşlarımız da dahil olmak üzere diğer insanlara verdiğimiz taahhütleri yönetir. Bu durum, özellikle aşk hayatlarımız ve romantik partnerlerimiz için geçerlidir. Bununla birlikte, alçalan burcumuz bize diğer insanlarda nelerden hoşlandığımız, hayatımızdaki önemli sorumluluklar ve ortaklıklar üzerinde nasıl yönetmek istediğimiz ve hatta kendimizin kucaklamakta zorlanabileceğimiz yönleri hakkında çok şey söyleyebilir. Alçalan burcumuz yükselen burcumuzla doğrudan karşıt olduğundan, aktif olarak dünyaya yansıttığımız niteliklerin tam tersi nitelikleri bünyesinde barındırır. Kısacası alçalan burç, yükselen burcumuzun olmadığı her şeydir denilebilir.

Alçalan Burç Hesaplama

Alçalan burcunuzu öğrenmek için öncelikle, doğum saati ve doğum yerinizi tam olarak biliyor olmalısınız. Bu bilgiler, astrolojik bir doğum haritası oluşturmak için kullanılır. Doğum haritası, gezegenlerin, burçların ve evlerin konumlarını belirler ve bu sayede gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Yükselen burcunuzu biliyorsanız, alçalan burcunuzu tespit edebileceğiniz en basit yöntem tam zıttı olan burcu öğrenmektir. Aşağıdaki listeyi inceleyerek yükselen burcunuzun karşısına denk düşen alçalan burcunuzu öğrenebilirsiniz.

  • Yükselen Koç = Alçalan Terazi
  • Yükselen Boğa = Alçalan Akrep
  • Yükselen İkizler = Alçalan Yay
  • Yükselen Yengeç = Alçalan Oğlak
  • Yükselen Aslan = Alçalan Kova
  • Yükselen Başak = Alçalan Balık
  • Yükselen Terazi = Alçalan Koç
  • Yükselen Akrep = Alçalan Boğa
  • Yükselen Yay = Alçalan İkizler
  • Yükselen Oğlak = Alçalan Yengeç
  • Yükselen Kova = Alçalan Aslan
  • Yükselen Balık = Alçalan Başak

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Alçalan Burç Hesaplama - Alçalan Burç Nedir, Neyi Etkiler ve Nasıl Bulunur?
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