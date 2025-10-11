Aldatıldığını ispat için bunu yaptı! Yargıtay’dan emsal karar: Suç değil...

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aldatıldığını ispat etmek için eşi ve yanındaki kişinin görüntüsünü çeken sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Muğla'da yaşayan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı birinin aracına bindiğini gördü. Kendi otomobiliyle takibe başlayan koca, eşini ve yanındaki kişiyi araçtan indikleri sırada cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.