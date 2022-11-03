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Giriş Tarihi: 3.11.2022 20:12 Son Güncelleme: 3.11.2022 20:12

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

ATV ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Aldatmak dizisi 7. Yeni bölümle ekranlardaki yerini alıyor. Diziyi ATV canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak Aldatmak 7. bölüm canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. ATV ile Aldatmak 7. bölüm canlı izle linki ve son bölüm özetinden detaylar.

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

Aldatmak dizisi 7. son bölümle ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Dizinin 7. yeni bölümünü ATV canlı yayını aracılığıyla izlemek isteyenler Aldatmak 7. bölüm canlı izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ALDATMAK 7. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV ile Aldatmak 7. bölüm canlı izle linki ve özetten tüm detaylar şöyle;

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

Aşağıda yer alan linkle yeni bölümü izleyebilirsiniz.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

ALDATMAK 7. BÖLÜM ÖZETİ

Güzide, bir günde yerle bir olan hayatına yeniden başlamak için ilk adımı atıyor!

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir.

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır.

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?

Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle

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Aldatmak 7. bölüm CANLI İZLE! ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm canlı izle
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