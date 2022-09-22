Aldatmak’ın Yeşim Denizeren’i Asena Girişken kimdir? ATV Aldatmak dizisi Yeşim’i Asena Girişken kaç yaşında, nereli?

Aldatmak'ın Yeşim Denizeren'i Asena Girişken nereli olduğu ve yaşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok seyirci, Asena Girişken kimdir, Yeşim'i kim oynuyor sorularını yöneltiyor. Üç Kuruş'tan sonraki büyük ikinci yapımı Aldatmak olacak oyuncu, ATV ekranlarında kendini göstermek istiyor. Peki, Asena Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
GÜZEL OYUNCU YEŞİM DENİZEREN KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR
Yeşim Denizeren karakter tanıtım metni şöyle:
"Antalyalı, liseden terk, küçük bir kasabada büyümüş, domestik, sıcak bir kadındır. Öykü adında beş yaşında bir kızı olan Yeşim, yaşamının yalanlarla örülü olduğundan habersiz, mutlu ve düzenli hayatından memnundur."