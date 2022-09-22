Aldatmak’ın Yeşim Denizeren’i Asena Girişken kimdir? ATV Aldatmak dizisi Yeşim’i Asena Girişken kaç yaşında, nereli?

Aldatmak'ın Yeşim Denizeren'i Asena Girişken nereli olduğu ve yaşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok seyirci, Asena Girişken kimdir, Yeşim'i kim oynuyor sorularını yöneltiyor. Üç Kuruş'tan sonraki büyük ikinci yapımı Aldatmak olacak oyuncu, ATV ekranlarında kendini göstermek istiyor. Peki, Asena Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...