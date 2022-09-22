Haberler Yaşam Haberleri Aldatmak’ın Yeşim Denizeren’i Asena Girişken kimdir? ATV Aldatmak dizisi Yeşim’i Asena Girişken kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 22.9.2022 15:27

Aldatmak’ın Yeşim Denizeren’i Asena Girişken kimdir? ATV Aldatmak dizisi Yeşim’i Asena Girişken kaç yaşında, nereli?

Aldatmak ATV ekranlarında bugün başlıyor ve herkes oyuncu kadrosundaki kişileri ve karakterlerini merak etmekte. Aldatmak’ın Yeşim Denizeren’i Asena Girişken kimdir sorusu bu sebeple sorulmakta. Yeşim Denizeren karakteri ile ikinci büyük rolünü oynayacak olan Girişken, seyircilerin ilgi odağı olmuş durumda. Özellikle Asena Girişken nereli, Asena Girişken kaç yaşında sorusu aratılıyor. Peki, Yeşim Denizeren’i kim oynuyor? Asena Girişken kimdir? İşte detaylar…

Aldatmak’ın Yeşim Denizeren’i Asena Girişken kimdir? ATV Aldatmak dizisi Yeşim’i Asena Girişken kaç yaşında, nereli?

Aldatmak'ın Yeşim Denizeren'i Asena Girişken nereli olduğu ve yaşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok seyirci, Asena Girişken kimdir, Yeşim'i kim oynuyor sorularını yöneltiyor. Üç Kuruş'tan sonraki büyük ikinci yapımı Aldatmak olacak oyuncu, ATV ekranlarında kendini göstermek istiyor. Peki, Asena Girişken kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

GÜZEL OYUNCU YEŞİM DENİZEREN KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR

Yeşim Denizeren karakter tanıtım metni şöyle:

"Antalyalı, liseden terk, küçük bir kasabada büyümüş, domestik, sıcak bir kadındır. Öykü adında beş yaşında bir kızı olan Yeşim, yaşamının yalanlarla örülü olduğundan habersiz, mutlu ve düzenli hayatından memnundur."

ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?

1992 Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğan oyuncu, tiyatroya 14 yaşında başladı. Üniversitede hukuk okuması için yönlendirilmesine rağmen 18 yaşında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi'ni kazandı ve İstanbul'daki oyunculuk yolcuğu başlamış oldu.

ASENA GİRİŞKEN OYNADIĞI YAPIMLAR

2016 – Aşk Yeniden

2017 – Yol Arkadaşım

2021 – 2022 Üç Kuruş

2022 - Aldatmak

ARKADAŞINA GÖNDER
Aldatmak’ın Yeşim Denizeren’i Asena Girişken kimdir? ATV Aldatmak dizisi Yeşim’i Asena Girişken kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA