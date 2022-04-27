‘Aldattı’ oyununu savcı bozdu

EŞLERİNİkatledip, "Beni aldattı" ya da "Bana kötü söz söyledi" diyerek haksız tahrik indiriminden yararlanmak için her türlü oyunu çeviren şüphelilerin oyununu bu kez savcılık bozdu. İstanbul Ataşehir'de 32 yıllık eşi Hanpaşa Özbek'i kendisini aldattığını öne sürerek 17 Ocak'ta plastik kelepçe ile öldüren İsmail Özbek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi.İddianamede savcı, iki çocuk annesi kadının katledilip eşi İsmail Özbek'in "aldatma" vurgusuyla ilgili dikkat çekici, örnek olabilecek nitelikte ve Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerini durdurmaya yönelik ifadelere yer verdi. İddianamede İsmail Özbek'in "Öldürme nedenim 10 yıl önce beni aldatması ve olay günü bana laf sokması" iddiasına yer verildi. Kocanın şüphesi varsa bu kadar uzun zaman içinde boşanma davası açmış olması gerektiğinin altını çizen savcılık, "Zaten öldürüldüğü için eşinin iddiaları yalanlama şansı yok. Şüphelinin haksız tahrikten faydalanmaya yönelik iddialarına öncelik verip ceza indirimi sağlamak eşe karşı şiddet suçlarını artıran bir durum. Şüphelinin iddiasını haksız tahrik saymanın hakkaniyete uygun olmayacağı açıktır" dedi. İsmail Özbek'in "tasarlayarak eşi kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edildi.