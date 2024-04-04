Aldattığını düşündüğü eşini yaraladı

Konya'da, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bacağından vuran şahıs polisi arayıp kendisini ihbar etti. Olay, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Hasan E. (40) kendisini aldattığını ileri sürdüğü Esra E.'yi (35) tartışmada tabancasını çekip bacağından vurdi. Hasan E. ardından 112'yi arayıp durumu anlatarak yardım istedi. Yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Gözaltına alınan Hasan E., ifadesinde belinden çıkartırken silahın ateş alması sonucu eşinin vurulduğunu söyledi. Esra E. ise, kanepenin altında poşet içerisinde silah gördüğünü, oyuncak zannettiğini, silahı eline alır almaz patladığını ve daha sonra bacağından yaralandığını, eşinden şikâyetçi olmadığını söyledi. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan E. savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.