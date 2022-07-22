Haberler Yaşam Haberleri Alerji Testi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Alerji Testi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:15 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:15

Alerji Testi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Alerji Testi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Toz, besinler, solunum yolu ile alınan maddeler, polen, akarlar ve hayvan tüyleri gibi birçok farklı nedenlerden dolayı alerji olunabilmektedir. Alerji ayrıca her yaş grubunda görülebilen popüler rahatsızlıklardan biri olarak tanımlayabiliriz. Alerji oluşumuna göz atacak olursak; insan vücudunda bulunan antikorların, başkaları için zararsız olabilecek maddelere karşı savaş açması ve reaksiyon oluşturması ile ortaya çıkmaktadır. Eğer alerji olup olmadığınızı veya neye karşı alerjiniz olduğunu öğrenmek istiyorsanız alerji testi yaptırmalısınız. Alerji testi için hangi bölüme gidilir? Bu soru akıllara gelmektedir. Alerji testi için hangi bölümden randevu alınır? İşte yanıtı…

Alerji Testi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Alerji Testi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Alerjik hastalıklara tanı konulmasında alerji testi büyük önem taşımaktadır. Alerji testi, hastanın hikayesinin doğrulanmasında aynı zamanda hastalığa sebep olan alerjenlerin ortaya çıkarılmasında etkilidir. Diğer adıyla deri testleri bir alerjene karşı duyarlılığı ortaya çıkarmak amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Alerji testi için alerjenin belirlenmesi ve miktarı hastanın klinik öyküsüne göre değişebilmektedir. Uygun biçimde gerçekleştirilmezse doğru olmayan pozitif ve negatif neticeler ortaya çıkabilmektedir. Eğer sizde de alerjik reaksiyonlar varsa ve bu reaksiyonlar kaşıntıya dönüştüyse en yakın sağlık kuruluşunda alerji testi yaptırabilirsiniz. Alerji testi için hangi bölüme gidilir? Bu soruyu yanıtlayacağız. Alerji testi için hangi bölümden randevu alınır? İşte merak edilenler…

Alerji Testi İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Alerji vücudun farklı bölümlerinde çıkabilen reaksiyonlardır. Kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler ilk etapta baş gösterebilir. Bu belirtileri daha iyi anlamak için dermatoloji bölümüne gidilir. Dermatoloji bölümünden randevu olarak doktor izniyle beraber alerji testi olabilirsiniz.

Dermatoloji bölümünün diğer adı cildiye olarak bilinmektedir. Hatta Deri ve Zührevi Hastalıklar olarak da geçmektedir.

Alerji Testi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?

Deri ile saç, tırnak, ter ve yağ bezleri gibi deri eklerinin hastalıklarını inceleyen bilim dalına Deri ve Zührevi Hastalıklar denilmektedir. Cildiye, dermatoloji olarak da bilinen bu bölümden alerji testi için randevu alabilirsiniz.

Alerji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Alerji testinin amacı alerjiye neden olan etkeni bulmaktır. Alerji testinin çıkardığı sonuca göre tedbirler almak hastayı rahatlatabilmektedir. Hatta semptomları yok edebilmektedir. Alerji testi ile alerjeni ortaya çıkarmak için değişik testler uygulanmaktadır. Sırt kısmında, kollardan ya da kandan yapılan alerji testi ile alerjeninizin neye karşı olduğu bulunabilir.

Cilt üzerine uygulanan alerji testi sayesinde 30 çeşit alerjen madde tespit edilebilmektedir. Bu test şu şekilde uygulanmaktadır:

  • Alerji problemi olan hastanın derisi çizilir.
  • Solusyon olarak hazırlanan alerjen maddeler çizilen deri üzerine damlatılır.
  • Yaklaşık 30 dakika sonra kızarıklık oluşturan madde alerjen madde olarak kabul edilir.

Alerji testi türleri arasında en etkili test olan kan testidir. Bu test ile kandaki IgE antikoru oranı ölçülmektedir. Alerjik hastalarda bu oran normal kişilerin 10 katı kadardır.

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Alerji Testi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Alerji Testi İçin Hangi Bölümden Randevu Alınır?
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