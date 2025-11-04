Haberler Yaşam Haberleri ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav tarihi: ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 07:15

2025 yılının son ALES oturumu için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyenler ve lisansüstü eğitim planlayan adaylar, ALES/3 sınavına yönelik hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda başvurular tamamlandı. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2025 yılının son ALES oturumu için heyecan artıyor. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, ALES/3 sınavının tarih ve saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde, sınav giriş belgeleri ve sınav merkezleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, ALES/3 giriş yerleri açıklandı mı ve belgeler ne zaman erişime sunulacak? İşte 2025 ALES/3 sınav tarihi, saati ve giriş belgeleriyle ilgili tüm bilgiler…

ALES/3 NE ZAMAN?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 3 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 2 hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ALES/3 sınavının sonuçları, 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak.

