ALES başvuruları ne zaman bitecek? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ALES başvuruları bugün itibariyle bitiyor ve birçok aday, ALES geç başvuru ne zaman sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. ALES/3 2022 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olacak. Bu sebeple ALES başvuru ücreti 2022 hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, ALES başvuru ne zaman bitecek? İşte detaylar...