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Giriş Tarihi: 10.10.2022 07:57

ALES başvuruları ne zaman bitecek? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ALES başvuru tarihleri 2022’ye bakıldığında bugün başvuruların son günü! Başvurularını bugüne yetiştiremeyeceğini düşünen vatandaşlar, ALES geç başvuru ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bugün başvuru yapacaklarsa, ALES başvuru ücreti 2022 hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte ALES/3 hakkında detaylar…

ALES başvuruları ne zaman bitecek? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ALES başvuruları bugün itibariyle bitiyor ve birçok aday, ALES geç başvuru ne zaman sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. ALES/3 2022 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olacak. Bu sebeple ALES başvuru ücreti 2022 hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, ALES başvuru ne zaman bitecek? İşte detaylar...

ALES BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/3 başvuruları 30 Eylül 2022 itibariyle başladı. Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde (bugün) sona erecek. Peki, Geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES geç başvuru günü 18 Ekim 2022 olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU EKRANI

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ALES başvuruları ne zaman bitecek? 2022 ALES başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?
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