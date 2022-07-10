Haberler Yaşam Haberleri ALES GEÇ BAŞVURU 2022: ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 09:10

ALES GEÇ BAŞVURU 2022: ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı kılavuzunu geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Başvurular çoktan bitti ve şimdi ALES geç başvuru 2022 için araştırmalar yapılıyor. 21 Ağustosta yapılacak olan sınava başvurmaya geç kalan vatandaşlar başvuru ücretini ve nasıl başvuru yapıldığını sorguluyor. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte ÖSYM başvuru kılavuzuyla detaylar!

ALES GEÇ BAŞVURU 2022: ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM 21 Ağustosta yapılacak olan sınav için geç başvuru tarihini açıkladı. Buna göre adaylar ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır gibi soruları yöneltiliyorlar. Başvuru ÖSYM'nin aday işlem sistemi adlı panelinden yapılmakta. Mobil ve web üzerinden yapılmakta. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar!

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise normal başvuruların yüzde 50 fazlası oluyor. Böylece 277 TL geç başvuru ücreti olarak belirlendi.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES BAŞVURU

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ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.

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