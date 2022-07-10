ALES GEÇ BAŞVURU 2022: ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM 21 Ağustosta yapılacak olan sınav için geç başvuru tarihini açıkladı. Buna göre adaylar ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır gibi soruları yöneltiliyorlar. Başvuru ÖSYM'nin aday işlem sistemi adlı panelinden yapılmakta. Mobil ve web üzerinden yapılmakta. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar!