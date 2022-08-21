ALES ne zaman başlıyor, sınav süresi ne kadar? 2022 ALES/2 kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile ALES sınav süresi

''ALES ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, sınava ÖSYM AİS üzerinden aldıkları sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla girecek. Söz konusu sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken ALES sınav süresi merak ediliyor. Peki, ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES kaç dakika kaç soru? İşte ÖSYM kılavuzu ile ALES sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı…
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2), 21 Ağustos 2022 Pazar günü düzenlenecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
2022 ALES/2, 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşuyor. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, 150 dakika sürecek.
Sınav öncesinde gerekli belgeler arasında yer alan sınav giriş belgesi ve kimlik kartları hazırlanıyor. İşte, ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı:
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.