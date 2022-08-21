ALES ne zaman başlıyor, sınav süresi ne kadar? 2022 ALES/2 kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile ALES sınav süresi

''ALES ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, sınava ÖSYM AİS üzerinden aldıkları sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla girecek. Söz konusu sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken ALES sınav süresi merak ediliyor. Peki, ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES kaç dakika kaç soru? İşte ÖSYM kılavuzu ile ALES sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı…