Haberler Yaşam Haberleri ALES ne zaman başlıyor, sınav süresi ne kadar? 2022 ALES/2 kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile ALES sınav süresi
Giriş Tarihi: 21.8.2022 09:16 Son Güncelleme: 21.8.2022 09:19

ALES ne zaman başlıyor, sınav süresi ne kadar? 2022 ALES/2 kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile ALES sınav süresi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bugün gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ya da akademik kadro hayali kuran binlerce aday, ALES sınavında ter dökecek. Bu kapsamda ALES sınav süresi ve soru sayısı, adayların gündemindeki yerinin aldı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES kaç soru, kaç dakika ve ne kadar sürüyor? İşte ÖSYM kılavuzu ile 2022 ALES/2 sınav süresi ve detaylı bilgiler…

ALES ne zaman başlıyor, sınav süresi ne kadar? 2022 ALES/2 kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile ALES sınav süresi

''ALES ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor?'' soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, sınava ÖSYM AİS üzerinden aldıkları sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla girecek. Söz konusu sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken ALES sınav süresi merak ediliyor. Peki, ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES kaç dakika kaç soru? İşte ÖSYM kılavuzu ile ALES sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı…

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2), 21 Ağustos 2022 Pazar günü düzenlenecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

ALES KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

2022 ALES/2, 50 Matematik, 50 Türkçe olmak üzere toplam 100 sorudan oluşuyor. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, 150 dakika sürecek.

ALES SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav öncesinde gerekli belgeler arasında yer alan sınav giriş belgesi ve kimlik kartları hazırlanıyor. İşte, ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı:

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

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ALES ne zaman başlıyor, sınav süresi ne kadar? 2022 ALES/2 kaç soru var, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile ALES sınav süresi
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