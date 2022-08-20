Haberler Yaşam Haberleri ALES sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM: ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?
Giriş Tarihi: 20.8.2022 10:49

ALES sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM: ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?

ALES sınav giriş belgesi alma ekranı sınava girecek adaylarca inceleniyor. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir diye araştırırken ÖSYM ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? İşte merak edilenlerin yanıtı ve sınav yeri sorgulama ekranı!

ALES sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM: ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?

ALES sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yarın gerçekleşecek sınava katılacak olan adaylar, ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ÖSYM ALES sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav yeri sorgulama linki!

ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ALES/2'ye katılacak adaylar ÖSYM https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

ALES sınav belgesi alma ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

ALES SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

ALES/2 21 Ağustos 2022 Pazar günü 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

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ALES sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM: ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?
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