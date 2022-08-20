ALES sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM: ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak?

ALES sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yarın gerçekleşecek sınava katılacak olan adaylar, ALES/2 sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir, sınav puanı kaç yıl geçerli olacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ÖSYM ALES sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav yeri sorgulama linki!
ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ALES/2'ye katılacak adaylar ÖSYM https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
ALES sınav belgesi alma ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;