Haberler Yaşam Haberleri ALES sınav giriş belgesi yerleri öğrenme sorgulama ekranı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:42

ALES sınav giriş belgesi yerleri öğrenme sorgulama ekranı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

21 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan ALES sınavı öncesi adaylar sınav giriş belgesi ve yerleri araştırmasına çıktı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl; yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar tarafından düzenlenirken öte yandan tarihin yaklaşmasıyla "ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

ALES sınav giriş belgesi yerleri öğrenme sorgulama ekranı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları sınava ilişkin tarihin yaklaşmasıyla beraber hız kazandı. Akademik kariyer yapma planı yapan binlerce aday 21 Ağustos tarihinde sınava girecek. Bu kapsamda "ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte ALES sınav giriş yerleri öğrenme ve sorgulama ekranı ile konuya dair tüm ayrıntılar...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES/2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş belgeleri yayınlanmadı. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
ALES sınav giriş belgesi yerleri öğrenme sorgulama ekranı! 2022 ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA