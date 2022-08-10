ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları sınava ilişkin tarihin yaklaşmasıyla beraber hız kazandı. Akademik kariyer yapma planı yapan binlerce aday 21 Ağustos tarihinde sınava girecek. Bu kapsamda "ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte ALES sınav giriş yerleri öğrenme ve sorgulama ekranı ile konuya dair tüm ayrıntılar...