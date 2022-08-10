ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları sınava ilişkin tarihin yaklaşmasıyla beraber hız kazandı. Akademik kariyer yapma planı yapan binlerce aday 21 Ağustos tarihinde sınava girecek. Bu kapsamda "ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte ALES sınav giriş yerleri öğrenme ve sorgulama ekranı ile konuya dair tüm ayrıntılar...
ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES/2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.
ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.