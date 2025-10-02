ALES SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak, sınav günü hangi tarihte?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için kritik öneme sahip ALES/3 sınavı 2025 yılında Kasım ayında yapılacak. ÖSYM'nin açıklanan takvimine göre başvuru süreci ekim ayında başlayacak. Adaylar, sınav kılavuzuna henüz ulaşamasa da takvimde öne çıkan tarihler şimdiden dikkat çekiyor. Peki, ALES başvuru tarihleri ne zaman?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günü olarak 21 Ekim 2025 belirlenmiş durumda.