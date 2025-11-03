ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) erişime açıldı mı, nasıl sorgulanır?

2025 yılının son ALES oturumu için heyecan artıyor. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, ALES/3 sınavının tarih ve saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde, sınav giriş belgeleri ve sınav merkezleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, ALES/3 giriş yerleri açıklandı mı ve belgeler ne zaman erişime sunulacak? İşte 2025 ALES/3 sınav tarihi, saati ve giriş belgeleriyle ilgili tüm bilgiler…