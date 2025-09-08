ALES/3 BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ: ÖSYM AİS ekranı ile ALES/3 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyenler ve lisansüstü eğitim planlayan adaylar için büyük önem taşıyan ALES'in üçüncü oturumu için heyecan dorukta. 6 Temmuz'da gerçekleştirilen ALES/2 sonrası sınava katılamayan veya puanını artırmak isteyen adaylar, ALES/3'ün başvuru tarihleri ve sınav takvimini yakından takip ediyor. ÖSYM duyuruları ile paylaşılacak bilgiler merakla bekleniyor. İşte detaylar…