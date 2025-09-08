Haberler Yaşam Haberleri ALES/3 BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ: ÖSYM AİS ekranı ile ALES/3 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Akademik kariyer yolunda ilerlemek isteyen adaylar için ALES heyecanı sürüyor. 2025’in ikinci oturumu 6 Temmuz’da tamamlanırken, gözler yılın son sınavı ALES/3’e çevrildi. ÖSYM takvimine göre sınavın tarihi ve başvuru süreci henüz merak konusu. Puanını yükseltmek isteyen adaylar, ALES/3 başvuru adımlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM AİS üzerinden başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Akademik kariyer hedefleyenler ve lisansüstü eğitim planlayan adaylar için büyük önem taşıyan ALES'in üçüncü oturumu için heyecan dorukta. 6 Temmuz'da gerçekleştirilen ALES/2 sonrası sınava katılamayan veya puanını artırmak isteyen adaylar, ALES/3'ün başvuru tarihleri ve sınav takvimini yakından takip ediyor. ÖSYM duyuruları ile paylaşılacak bilgiler merakla bekleniyor. İşte detaylar…

ALES/3 NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
2025 yılının son ALES oturumu için tarih belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2025 yılı üçüncü ALES sınavına başvurular, 07–14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular, adayların tercihine göre ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabileceği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr
veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da tamamlanabilecek.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, geç başvurular 21.10.2025 günü saat 23:59'a kadar alınacak.

