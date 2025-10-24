ALES/3 SINAV TAKVİMİ 2025: Gözler ÖSYM ekranında! Yılın son ALES oturumu ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak?

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ALES sonuçlarını T.C. Kimlik veya Y.U. numaraları ile şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr

internet adresinden veya mobil uygulamalar üzerinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sitesinde yayımlanan duyurular, adaylara resmi tebliğ niteliğindedir. Sonuç bilgileri hem Türkçe hem İngilizce olarak sunulacak ve adayların sınavın bölümlerine ait doğru-yanlış cevap sayıları, ALES puanları ile başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek isteyen adaylar için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi"ni hizmete sunmuştur. Bu sistem kapsamında, sınav sonuç belgesinin en alt kısmına rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. İşleme https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılabilir.