ALES/3 SINAV TAKVİMİ 2025: Gözler ÖSYM ekranında! Yılın son ALES oturumu ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Yüksek lisans, doktora ve akademik kadrolara başvurularda geçerli olan ALES sınavı, her yıl üç oturum halinde düzenleniyor. Bu yılın ikinci sınavı, ALES/2, 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Şimdi adaylar için yılın son oturumu heyecanla bekleniyor. Peki, ALES/3 sınavı hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...
ALES/3 NE ZAMAN?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3) tarihi belli oldu. Sınav, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ALES sonuçlarını T.C. Kimlik veya Y.U. numaraları ile şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden veya mobil uygulamalar üzerinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sitesinde yayımlanan duyurular, adaylara resmi tebliğ niteliğindedir. Sonuç bilgileri hem Türkçe hem İngilizce olarak sunulacak ve adayların sınavın bölümlerine ait doğru-yanlış cevap sayıları, ALES puanları ile başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek isteyen adaylar için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi"ni hizmete sunmuştur. Bu sistem kapsamında, sınav sonuç belgesinin en alt kısmına rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. İşleme https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılabilir.