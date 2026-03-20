Alevler evi sardı, mahallede panik yaşandı

Yangın, Efeler ilçesi Ata Mahallesi 735 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangını çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.