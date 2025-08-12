Alevler evlere sıçradı vatandaşlar tahliye edildi

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde dün orman yangınları çıktı. Kepez'de tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi sakinleri, GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi. Güzelyalı Köyü'nde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yazlıklarda ikamet eden vatandaşlar, deniz yoluyla tahliye edildi. Yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı pisti geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Ayvacık ilçesinde ise çöplük alanda başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.Yangınlar nedeniyle Çanakkale-Ezine karayolunun 10-31'inci kilometreleri arası geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar da bölgedeki ekiplere tankerlerle su taşıyarak destek verdi. Ancak alevlerin ilerlediği alanlarda park halinde bulunan bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentte zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Söndürme çalışmalarına 10 uçak ve 9 helikopterin de havadan destek verdiğini kaydeden Toraman, "Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımızın tedavilerine ise devam ediliyor" diye konuştu.Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek Köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormana yakın arazide çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Valilik, yangına 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 18 su ikmal aracı, 7 iş makinesi ve 5 itfaiye aracı ile etkin şekilde müdahale edildiğini bildirdi. Kozanlı Mahallesi'nin tedbir amaçlı olarak tahliyesine karar verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangınına, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri, havadan 4 helikopter ve bir uçakla müdahale edildi. Alevler 2.5 saatte güçlükle kontrol altına alındı.