Alevler geceyi aydınlattı! Ünlülerin favori restoranı yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sapanca ilçesi Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Melih Kibar Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ünlü isimlerin de sık sık tercih ettiği Green Blue isimli restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işletmenin bir bölümünü tamamen sardı. Gökyüzüne metrelerce yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sapanca ve Dörtyol İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak işletmede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, işletmede büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay sırasında işletmede kimsenin bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

