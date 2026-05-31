Alevlerden kurtulmak için 3. kattan atladı

Kahramanmaraş
'ta 17 Mayısta Dulkadiroğlu
ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan konteyner şantiyesinde meydana gelen yangında işçilerden Muhammet Hışır, binada mahsur kaldı. Alevlerden kurtulmak isteyen genç işçi, şantiye binasının üçüncü katından atladı. Ağır yaralanan ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan Hışır, hastaneye kaldırıldı. İki haftadır yoğun bakımda tedavi gören Hışır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç işçi toprağa verildi. Şantiye binasında çıkan yangında daha önce işçi Cuma Mermer (50) hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı.