Aleyna Çakır cinayetinde sanıktan pişkin savunma: “Sadece bir tokat attım”

"OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMAMASI EN BÜYÜK EKSİKLİKTİR"

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, intihara yönlendirme iddiaları üzerinde yoğunlaştıklarını ancak maktulün kendi iradesiyle mi yoksa başka bir etkiyle mi hayatına son verdiğinin net olarak tespit edilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Avukat, "Sanığın maktule karşı sürekli şiddet uyguladığı ve bundan dolayı pişman olduğu kendi mesajlarıyla da sabittir. Sanığın infaz süresi dolmak üzere ve tahliyesi gündemde. Olay yerinde keşif yapılmaması en büyük eksikliktir. Bu nedenle sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.