Haberler Yaşam Haberleri Aleyna cinayetinde pişkin savunma
Giriş Tarihi: 9.05.2026

Aleyna cinayetinde pişkin savunma

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Aleyna cinayetinde pişkin savunma
  • ABONE OL

Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın son duruşmasına genç kızın sevgilisi olan şüpheli Ümitcan Uygun'un pişkin savunması damga vurdu. "İntihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanan şüpheli Uygun, "Ortada, Aleyna'nın vefatından 2-3 ay öncesine ait bir video var.

Sanki o video olay günü çekilmiş ve ben onu öldürmüşüm gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Videoda sadece bir tokat attığım görülüyor. Kendi beyanlarımda da eziyet suçuna ilişkin ifadelerim mevcuttur. Eğer iddialar doğruysa Kızılay'ın ortasına darağacı kursunlar, beni assınlar" ifadelerini kullandı. Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "Sanığın maktule karşı sürekli şiddet uyguladığı ve bundan dolayı pişman olduğu kendi mesajlarıyla da sabittir. Sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz." dedi. Savcının mütalaasında zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis talep ederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna cinayetinde pişkin savunma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA