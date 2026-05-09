Aleyna cinayetinde pişkin savunma

Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın son duruşmasına genç kızın sevgilisi olan şüpheli Ümitcan Uygun'un pişkin savunması damga vurdu. "İntihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanan şüpheli Uygun, "Ortada, Aleyna'nın vefatından 2-3 ay öncesine ait bir video var.

Sanki o video olay günü çekilmiş ve ben onu öldürmüşüm gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Videoda sadece bir tokat attığım görülüyor. Kendi beyanlarımda da eziyet suçuna ilişkin ifadelerim mevcuttur. Eğer iddialar doğruysa Kızılay'ın ortasına darağacı kursunlar, beni assınlar" ifadelerini kullandı. Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "Sanığın maktule karşı sürekli şiddet uyguladığı ve bundan dolayı pişman olduğu kendi mesajlarıyla da sabittir. Sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz." dedi. Savcının mütalaasında zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis talep ederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.