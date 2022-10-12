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Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:48 Son Güncelleme: 12.10.2022 09:48

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’nın bugünkü konuğu eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor performansı ve şimdilerde müzik kariyeri ile anılan ünlü isim özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Programla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Yarışmanın ardından sosyal medyayı aktif kullanan Kalaycıoğlu hayatı ile araştırma konusu oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç? İşte, hakkında tüm merak edilenler…

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan ünlü isim yarışmanın güçlü şampiyonluk adayları arasında yer alıyordu. Aleyna Kalaycıoğlu boyu, yaşı, sevgilisi ve hayatı magazin programı ile birlikte araştırılmaya başladı. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? İşte, hayatı hakkında tüm merak edilenler…

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişinde ise voleybol ve beach voleybol bulunuyor.

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Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç?
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