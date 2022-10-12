Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan ünlü isim yarışmanın güçlü şampiyonluk adayları arasında yer alıyordu. Aleyna Kalaycıoğlu boyu, yaşı, sevgilisi ve hayatı magazin programı ile birlikte araştırılmaya başladı. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? İşte, hayatı hakkında tüm merak edilenler…
ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.