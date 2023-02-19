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Giriş Tarihi: 19.2.2023 17:27

Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında açıklama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Kahramanmaraş'ta enkazdan 248 saat sonra çıkarılan Aleyna Ölmez'in (17) sağlık durumuna ilişkin, "Kan tetkiklerini sürekli kontrol ediyoruz. Şu an için onda da bir sıkıntı görünmüyor. Bu doğrultuda kısa sürede kendisini yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

DHA
Aleyna Ölmez’in sağlık durumu hakkında açıklama

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Kendirli, Aleyna Ölmez'in genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Dünden daha da iyi noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ağızdan beslenmeye cuma günü başlamıştı. Halen de beslenmesine aynı şekilde devam ediyoruz. Kan tetkiklerini sürekli kontrol ediyoruz. Şu an için onda da bir sıkıntı görünmüyor. Bu doğrultuda kısa sürede kendisini yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

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Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında açıklama
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