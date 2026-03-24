Aleyna Yaray cinayetinde flaş detay: Erkek arkadaşı tutuklanmıştı! Meğer ağabeyi de...

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Yaray'ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başeğmez gözaltına alındı.