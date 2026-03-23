Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Yaray’ın katili tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.03.2026 19:28

Aleyna Yaray’ın katili tutuklandı

Diyarbakır’da önceki gün evinde silahla vurularak öldürülen Aleyna Yaray’ın katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR
Aleyna Yaray’ın katili tutuklandı
  • ABONE OL

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Aleyna Yaray, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendini ihbar eden, Cafer Başeğmez gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zanlı Cafer Başeğmez'in emniyetteki sorgu süreci devam ederken, Diyarbakır polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttü. Cinayetin işlendiği evde detaylı incelemelerde deliller toplandı. Suçunu itiraf eden Başeğmez, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aleyna Yaray'ın cenazesi ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna Yaray’ın katili tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz