Aleyna Yaray’ın katili tutuklandı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Aleyna Yaray, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendini ihbar eden, Cafer Başeğmez gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zanlı Cafer Başeğmez'in emniyetteki sorgu süreci devam ederken, Diyarbakır polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttü. Cinayetin işlendiği evde detaylı incelemelerde deliller toplandı. Suçunu itiraf eden Başeğmez, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aleyna Yaray'ın cenazesi ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.