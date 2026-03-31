Aleyna’nın ölümünde yürek burkan detay! Genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

"1 AY ÖNCE KIZIMIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI"

Aleyna Yağar'ın, ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aleyna'nın yakınlarıyla birlikte doğum günü şarkısını söylediği, ardından da pastayı kestiği anlar yer aldı. Aleyna'nın annesi Ziynet Çiftçi, kızının 21 Şubat'ta doğum gününü kutladığını, bir ay sonra da öldürüldüğünü ifade ederek, "Olaydan 1 ay önce yavrumun 20'nci yaşına girdiği için doğum gününü kutladık. Sürpriz yaptık ona. Aradan 1 ay geçti. Cafer Başeğmez, kızımı katletti" dedi.