Alfa kuşağı mektupla yarışacak

Evrensel Posta Birliği (UPU), Uluslararası Mektup Yazma Yarışması düzenliyor. 9-15 yaş gençlerin mektup yazma geleneğini sürdürmesi amacıyla organize edilen ve bu yıl 55'incisi düzenlenen yarışmanın bu yılki teması, "Bir arkadaşınıza, dijital çağda insan ilişkilerinin neden önemli olduğunu anlatan bir mektup yazın" olarak belirlendi. Türkçe, İngilizce veya Fransızca yazılabilecek mektuplar, konuya bağlı olarak 800 kelimeyi aşmayacak. Yarışmaya katılmak amacıyla PTT AŞ'ye başvuranların, vesikalık fotoğraflarını, yazdıkları mektup ve istenilen diğer belgeleri, 15 Nisan'a ulaşacak şekilde gönderebilecek. PTT AŞ tarafından oluşturulacak komisyon, tüm mektupları inceleyecek. Seçilen mektup UPU'ya gönderilecek ve Türkiye'yi Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nda temsil edecek. Altın madalya almaya hak kazanan kişi İsviçre'nin Bern şehrindeki UPU Genel Merkezi'ne velisi, vasisi veya yasal temsilcisiyle davet edilecek.

