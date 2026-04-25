Ali Asaf için zaman daralıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 8 yaşındaki Ali Asaf Çakır için umut seferberliği başlatıldı. Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tedavisi gören küçük çocuk, acil kök hücre nakli bekliyor. 18 yaş üstü sağlıklı bireylerin Türk Kızılay merkezlerinde "Ali Asaf Çakır" adına bağışta bulunabileceğini duyuran yetkililer, özellikle 35 yaş altı gönüllülerin önemini vurguladı. Kan başvuruları Ardeşen'de her salı günü kurulan bağış noktasında alınırken tedavinin Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde devam edeceği bildirildi. Aile, destek beklerken uzmanlar kök hücre bağışının hayat kurtardığını ve güvenli bir işlem olduğunu söyledi. Mustafa Bayrak/Sabah

