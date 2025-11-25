Ali Başak Karatay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay vefat etti!

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 1979 yılında dünyaevine girdiği eşi Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Aile tarafından yapılan açıklamada, Karatay'ın cenazesinin 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda defnedileceği duyuruldu. Peki, Ali Başak Karatay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
1947 yılında İstanbul'da doğan Dr. Ali Başak Karatay, yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Syracuse University'de tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra akademik kariyerine önemli katkılarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucu öğretim üyeleri arasında yer alan Karatay, uzun yıllar felsefe alanında dersler verdi. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde görev yapıyordu.
Dr. Ali Başak Karatay, entelektüel kişiliği, eğitimci kimliği ve felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Prof. Dr. Canan Karatay ile 1979 yılında dünya evine giren Ali Başak Karatay, 46 yıllık evlilikleriyle de örnek bir çift olarak biliniyordu.
Dr. Ali Başak Karatay'ın vefatının ardından kamuoyunda ölüm nedeni ve olası bir hastalığıyla ilgili yoğun bir araştırma başladı. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda da, aile çevresinden gelen ilk açıklamalarda da vefat sebebine dair herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Karatay'ın ölüm nedeni şimdilik bilinmiyor.
Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Aile Mezarlığı'na defnedilecek.