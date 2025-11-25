Ali Başak Karatay kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Canan Karatay’ın eşi Ali Başak Karatay vefat etti!

ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Ali Başak Karatay'ın vefatının ardından kamuoyunda ölüm nedeni ve olası bir hastalığıyla ilgili yoğun bir araştırma başladı. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda da, aile çevresinden gelen ilk açıklamalarda da vefat sebebine dair herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Karatay'ın ölüm nedeni şimdilik bilinmiyor.