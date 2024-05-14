Ali İmran 8. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi’nin 8. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Ali İmran Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 3. suresidir ve 200 ayetten oluşur. Ali İmran Suresi 8. Ayet okunuşu dua etmenin önemini ve Müslümanların Allah'a yönelerek hidayet, merhamet ve lütuf dilemelerini öğütler. Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali Allah'ın insanlara olan merhametini ve lütfunu hatırlatarak Müslümanların O'na güvenmelerini sağlar. Müslümanlar, hayatlarında doğru yolu bulabilmek, kalplerinin doğru ve doğru yolda kalmasını sağlamak için bu gibi duaları sıkça yaparlar.

Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Arapça Yazılışı

Ali İmran Suresi 8. Ayet Okunuşu

Rabbenâ lâ tuziġ kulûbenâ ba'de iż hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahme(ten)(c) inneke ente-lvehhâb(u)

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Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali