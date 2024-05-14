Haberler Yaşam Haberleri Ali İmran 8. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
Giriş Tarihi: 14.5.2024 09:41

Ali İmran 8. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Ali İmran Suresi 8. Ayet okunuşu hidayet ve nimet dileğiyle Allah'a yalvaran müminlerin duasını konu alır. Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali samimi bir imana ve Allah'a teslimiyete sahip olmanın önemini vurgular ve birçok önemli mesaj barındırır. Ayette, müminlerin Allah'tan hidayet dilemeleri emredilmektedir. Hidayet, doğruyu yanlıştan, hakikati batıldan ayırt etme yeteneğidir. Gerçek mutluluğa ve kurtuluşa ulaşmak için hidayete ermek şarttır.

Ali İmran 8. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi’nin 8. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Ali İmran Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 3. suresidir ve 200 ayetten oluşur. Ali İmran Suresi 8. Ayet okunuşu dua etmenin önemini ve Müslümanların Allah'a yönelerek hidayet, merhamet ve lütuf dilemelerini öğütler. Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali Allah'ın insanlara olan merhametini ve lütfunu hatırlatarak Müslümanların O'na güvenmelerini sağlar. Müslümanlar, hayatlarında doğru yolu bulabilmek, kalplerinin doğru ve doğru yolda kalmasını sağlamak için bu gibi duaları sıkça yaparlar.

Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Arapça Yazılışı

Ali İmran Suresi 8. Ayet Okunuşu

  • Rabbenâ lâ tuziġ kulûbenâ ba'de iż hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahme(ten)(c) inneke ente-lvehhâb(u)

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Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

  • (Onlar şöyle yakarırlar): "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin."

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Ali İmran 8. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi'nin 8. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
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