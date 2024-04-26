Ali İmran Suresi 154. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi’nin 154. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

İslam'ın tebliğ edilmesini, yabancı toplumlarla kurulan ilişkileri ve kutsal kitapları anlatan Al-i İmrân Sûresi, Kur'an'ın 3. sûresidir. 200 âyetten oluşan sûre, bugüne kadar pek çok ulema tarafından tefsir edilmiştir. Din esaslarına zarar vermeyecek biçimde yorumlanmış ve anlamı açıklığa kavuşturulmuştur. Bununla ilgili olarak merak edilenler ise Ali İmran Suresi'nin 154. ayeti okunuşu, anlamı, meali ve tefsiridir.

Ali İmran Suresi 154. Ayet Okunuşu

Medine'de indirilen Al-i İmrân Sûresi'nde, tüm kutsal kitapların aynı kaynaktan geldiğini ve hepsinin Allah Teâlâ'nın kelamı olduğu bildirilir. Bunların bazılarının müteşabih âyetler olduğu ve doğru şekilde tefsir edilmesi gerektiği hatırlatılır. Bakara Sûresi'nden sonra Kur'an'ın ikinci uzun sûresidir ve adını, 33. ve 34. âyetlerde bahsi geçen "İmrân Ailesi"nden alır. Kur'an-ı Kerim tertibine göre 3. sırada olsa da nüzul sırasına göre 89. sûredir. Al-i İmrân Sûresi'nin 154. âyetinin Arapça ve Türkçe okunuşu ise şöyle gösterilir:

Summe enzele aleykum min ba'dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum, ve tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayral hakkı zannel câhiliyyeh(câhiliyyeti), yekûlûne hel lenâ minel emri min şey'(şey'in), kul innel emre kullehu lillâh(lillâhi), yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(leke), yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey'un mâ kutilnâ hâhunâ, kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul katlu ilâ medâciihim, ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum, vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Ali İmran Suresi 154. Ayet Arapça Yazılışı

Ali İmran Suresi 154. Ayet Anlamı ve Meali

Âl-i İmrân 154. âyetin mealine bakıldığında, her şeyin Allah'ın (c.c.) istediği şekilde vuku bulduğu ve onun iradesi dışında hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini anlamak mümkündür.

"Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi; bir grup da kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere Cahiliye düşüncelerine kapılarak, "Bu işten bize ne?" diyorlardı. De ki: "İşin tamamı Allah'a aittir." Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar: "Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik" diyorlar. De ki: "Evlerinizde dahi olsaydınız, yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu, Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir."

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Ali İmran Suresi 154. Ayet Tefsiri

"Uhud Savaşı'ndaki bozgunun ardından yüce Allah müslümanları büyük kederlere uğrattıktan sonra, cesaret ve metanetini yitirmeden, eninde sonunda Hz. Peygamber'in zafere kavuşacağına inanan ve onunla birlikte düşmana karşı var gücüyle vuruşan bir gruba hafif bir uyuklama hali vererek dinlenmelerini ve heyecanlarının yatışmasını sağlamıştı… Oysa şiddetli korku içindeki insanı uyku tutmaz, uykusuzluk devam ettikçe de perişanlık artar ve insanın mânevî gücü çöker. Uhud Savaşı'ndaki ortam böyle bir neticenin doğması için son derece müsait idi… İşte böyle bir ortamda yüce Allah'ın bir lutfu olarak müslümanları tatlı bir uyku basıp, korkuyu unutturmuş, gergin olan sinirlerini dinlendirmiş, böylece huzur ve güvene kavuşarak yepyeni bir güç kazanmışlar, düşman çekildikten sonra da onları Hamrâülesed'e kadar takip etmişlerdir. Daha önce Bedir olayında da savaştan önce böyle bir güven uykusu gelmişti (bk. Enfâl 8/11)."

