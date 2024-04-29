Haberler Yaşam Haberleri Ali İmran Suresi 173. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi'nin 173. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
Giriş Tarihi: 29.4.2024 10:42

Ali İmran Suresi 173. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi'nin 173. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Ali İmran Suresi, Kur'an'ın önemli bir bölümünü ele alarak, İslam inancının derinliklerine bir yolculuğa davet etmektedir. Özellikle Ali İmran 173. ayet, Allah'ın müminlere olan lütfunu vurgularken, aynı zamanda insanın kaderi ve özgür iradesi arasındaki dengeyi de işler. Ayetin manasını kavramak için detaylıca incelemek gerekir. Ali İmran Suresi 173. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali...

Ali İmran Suresi 173. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi’nin 173. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

200 ayetten oluşan ve Kur'an'ın 3. Suresi olan Ali İmran Suresi, adını Hz. İmran ailesinden almaktadır. Çok önemli mesajlar içeren bu surenin 173. Ayeti ise sıkça okunmaktadır. İnanların imanlarını daha da güçlendiren ve onları Allah'a olan bağlılıklarını daha derinden hissetmeye yönlendiren Ali İmran Suresi 173. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali son derece önemlidir.

Ali İmran Suresi 173. Ayet Arapça Yazılışı

Ali İmran Suresi 173. Ayet Türkçe Okunuşu

Elleżîne kâle lehumu-nnâsu inne-nnâse kad ceme'û lekum faḣşevhum fezâdehum îmânen ve kâlû hasbuna(A)llâhu veni'me-lvekîl(u)

Ali İmran Suresi 173. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler.

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