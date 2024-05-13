Haberler Yaşam Haberleri Ali İmran Suresi 37. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi’nin 37. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali
Giriş Tarihi: 13.5.2024 15:18

Ali İmran Suresi 37. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi’nin 37. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Ali İmran Suresi, Kuran'ın üçüncü sûresi olup 200 âyettir. Bu sûre, Hz. İsa'nın hayatına, tevhid inancına, peygamberlere ve Kitap'lara yapılan vurgulara dair önemli bilgiler içerir. "Âl-i İmran" kelimesi, İmran'ın ailesi anlamına gelir ve Meryem'in babasının adıdır. Ali İmran Suresi 37. ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali Allah'ın kudretinin ve insan hayatında gerçekleştirdiği mucizelerin altını çizer, imanın ve tevekkülün önemini vurgular.

Ali İmran Suresi 37. Ayet Okunuşu - Ali İmran Suresi’nin 37. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Ali İmran Suresi, müminlerin tevhid inancını, sabrını ve direnişini güçlendirmek için peygamberlere duyulan güvenin önemini vurgular. Aynı zamanda, Kitap ehli ile olan diyaloglarıyla da dikkat çeker. Savaş ve barış zamanlarında müslümanların tavırlarını belirleyen prensipleri de içerir. Ali İmran Suresi 37. ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali inananlara dünyada ve ahirette güvence sunan Allah'ın sözlerinin gücünü ve hikmetini vurgular.

Ali İmran Suresi 37. Ayet Arapça Yazılışı

Ali İmran Suresi 37. Ayet Okunuşu

Fetekabbelehâ rabbuhâ bikabûlin hasenin veenbetehâ nebâten hasenen vekeffelehâ zekeriyyâ(s) kullemâ deḣale 'aleyhâ zekeriyyâ-lmihrâbe vecede 'indehâ rizkâ(an)(s) kâle yâ meryemu ennâ leki hâżâ(s) kâlet huve min 'indi(A)llâh(i)(s) inna(A)llâhe yerzuku men yeşâu biġayri hisâb(in).

Ali İmran Suresi 37. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Bunun üzerine rabbi ona hüsnükabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriyyâ'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyyâ onun bulunduğu yere, mâbeddeki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık bulur ve "Ey Meryem! Bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.

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