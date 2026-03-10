Haberler Yaşam Haberleri Ali Kaya’nın Bodrum’daki o buluşmasını HTS kaydı doğruladı! Yasmin Yürükle 6 saat yan yana kalmışlar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu sanık Ali Kaya hakkında yeni delillere ulaşıldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi olan Kaya’nın, itirafçı Yasmin Yürük ile Bodrum’da bir araya geldiği BTK’dan gelen HTS ve baz istasyonu verileriyle netleşti. Kaya’nın "uyuşturucu kullanmadım" savunması ise tıbbi testin en fazla 1 yılı gösterebilmesi sebebiyle sınır engeline takıldığı bir aldatmaca olabileceği değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4 Şubat günü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya ve beraberindeki 27 şüpheli gözaltına alındı. 6 Şubat'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Devam eden soruşturmada Kaya aleyhine dosyaya yeni deliller girdi. Daha önce itirafçı olan Yasmin Yürük'ün, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi olan Kaya ile Bodrum'da 15 bin dolar karşılığı bir araya geldiği ve kendisine uyuşturucu verildiği yönündeki beyanlarının teyidi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) inceleme istenmişti. İncelemenin tamamlanmasının ardından söz konusu buluşma HTS ve baz verileriyle doğrulandı.

6 SAATLİK "ORTAK BAZ" TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren baz çalışmalarına göre Ali Kaya ve Yasmin Yürük'ün, 24 Aralık 2024 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent bölgesinde oldukları belirlendi. Teknik incelemede, ikilinin saat 01.38'den sabah 07.29'a kadar aynı baz istasyonundan sinyal aldığı ve yaklaşık 6 saat boyunca kesintisiz şekilde bir arada oldukları saptandı. Bu veri, Yasmin Yürük'ün "Bodrum'da randevulaştık ve birlikte olduk" şeklindeki ifadesini teknik olarak doğruladı.

"NEGATİF" TEST ALDATICI OLABİLİR

Ali Kaya, soruşturma aşamasında uyuşturucu kullandığı yönündeki suçlamaları reddetmişti. Ancak uzman raporları, Kaya'nın bu savunmasının "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğunu ortaya koydu. Uyuşturucu testlerinde geriye dönük pozitif sonuç alınabilme süresinin en fazla 1 yılı kapsadığı, olayın üzerinden geçen süre dikkate alındığında Kaya'nın mevcut test sonuçlarının aldatıcı olabileceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ifade veren diğer kişi "Mama" lakaplı Hanife Ceyda Kaya, Ali Kaya'yı Yasmin Yürük ile kendisinin tanıştırdığını itiraf etmişti. Yasmin Yürük ise ifadesinde şunları söylemişti, "2022 yılında Bodrum Bitez'de (Ortakent yakını) 15 bin dolar karşılığında görüştük. Bana kokain ve ketamin benzeri maddeler ikram etti. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyordu, uyuşturucu içmeden ilişki kuramayacağını söyledi. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı." İkilinin o geceye ait telefon trafikleri ve konum bilgileri, önümüzdeki günlerde hazırlanacak olan iddianamenin delilleri arasında yer alacak.

