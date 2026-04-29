CHP’li Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba’nın skandal görüntüleri ortaya çıktı: Antalya’da can pazarı yaşanırken alem yapmışlar!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın çakarlı araç skandalı yeniden gündeme geldi. Başarır'ın kendi adına kayıtlı Audi model TBMM plakalı milletvekili çakarlı lüks aracını, Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan iş adamı Mehmet Hazım Giray'a tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

ÇAKARLI ARACINI SİCİLLİ ARKADAŞINA TAHSİL ETTİ

Gözaltına alınan Mehmet Hazım Giray'ın ifadesinde "Ali Mahir yakın arkadaşım. Aracı bana güvendiği için verdi" diyerek "emanet" savunmasında bulunmuştu. Giray'ın Organize Suç Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslarla irtibatlı/iltisaklı olduğu, tehdit, görevli memura mukavemet suçundan şüpheli olarak, kasten yaralama ve tehdit suçlarından ise müşteki-şüpheli olarak adli kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

KOMPLO SAVUNMASI HAVADA KALDI

Ali Mahir Başarır, TBMM plakalı ve çakarlı aracının Giray tarafından kullanılmasıyla ilgili iddialara sert bir dille yanıt vererek bu durumu bir "itibar suikastı" ve "komplo" olarak nitelendirerek iddiaları yalanlayarak karşı saldırıda bulunmuştu.

ÇAKARI İNKAR ETTİ YATINDA PARTİLEDİ

Göcek koylarında bir yatta çekildiği anlaşılan görüntülerde; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın bir arada olduğu görüldü. Videonun bir kesitinde Veli Ağbaba'nın, teknenin sahibi olduğu iddia edilen Mehmet Hazım Giray'a hitaben "Hazım" demesi, aracın tahsis edildiği isimle siyasilerin yakın bağını gözler önüne serdi.

ANTALYA TELEFERİK FACİASINDA ALEM YAPTILAR

Olayın perde arkasında ise başka bir skandal yatıyordu. Göcek koylarındaki yat partisinin Antalya'da teleferik kazasında 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 174 kişinin 24 saat teleferikte ölümle pençeleştiği saatlerde yani 13 Nisan günü olduğu ortaya çıktı.