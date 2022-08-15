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Giriş Tarihi: 15.8.2022 23:24 Son Güncelleme: 15.8.2022 23:24

Ali Nazik Tarifi: MasterChef Ali Nazik Nasıl Yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafında Ali Nazik yemeği yapılması istendi. Ekranlarda yapılışını izleyenler Ali Nazik Tarifi ile ilgili olarak yoğun şekilde Ali Nazik Nasıl Yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Ali Nazik Nasıl Yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları ve tüm bilgiler.

Ali Nazik Tarifi: MasterChef Ali Nazik Nasıl Yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ali Nazik Tarifi, MasterChef Türkiye son bölümde yapılmasının ardından Ali Nazik Nasıl Yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ALİ NAZİK NASIL TARİFİ

ALİ NAZİK MALZEMELER

  • 200 gram orta yağlı kuzu kıyması
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 3 adet patlıcan
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 3 diş sarmısak
  • Maydanoz, tuz, kırmızıbiber

ALİ NAZİK NASIL YAPILIR?

  1. Öncelİkle patlıcanları fırında közleyin. Kabuklarını soyup, bıçakla incecik kıyın.
  2. Tuz ve dövülmüş sarmısakla karıştırılmış yoğurdu ekleyin. Bu karışımı güveç kabına koyup ısıtın. Diğer tarafta kıymayı şişlere takıp, közde (fırının ızgarasında da olabilir) pişirin.
  3. Dilerseniz kıymayı tavada kavurun. Pişen kebabı parçalara ayırın. Tereyağını tavaya alıp eritin. Kırmızıbiber ve etleri ekleyip kavurun. Kavurduğunuz kebabı, ısıtılmış güveçteki sosun üzerine yerleştirin. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

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