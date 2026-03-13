Ali Özkaya’dan CHP’ye tokat gibi cevap

"13 GÜNDE İDDİANAME" TARTIŞMASINA YANIT

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki yargılamalarla ilgili genel görüşme önergesi üzerine söz alan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yargı süreçlerinin kanunlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Özkaya, "13 günde iddianame kabul edildi" eleştirilerine yanıt vererek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174. maddesine göre iddianamenin kabul veya reddi için yasal sürenin 15 gün olduğunu hatırlattı.

BÜYÜK DAVALAR İÇİN SİLİVRİ

Duruşmaların Silivri'de yapılmasına yönelik eleştirileri de değerlendiren Özkaya, büyük ve çok sanıklı davalarda farklı mekanların kullanılmasının yeni bir uygulama olmadığını söyledi. Geçmişte büyük davalarda spor salonlarının dahi duruşma salonu olarak kullanıldığını ifade eden Özkaya, "Yüzlerce sanığın, avukatın ve güvenlik görevlisinin bulunduğu davalarda Çağlayan'daki adliyede bu büyüklükte bir ortamın sağlanması teknik olarak mümkün değil. Bu nedenle cezaevi kampüslerinde özel duruşma salonları oluşturuluyor" dedi.

"YARGILAR ALENİ YAPILIYOR"

Özkaya, yargılamaların Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesi gereği aleni şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak duruşmalarda kamuoyunun ve basının bulunabildiğini dile getirdi. Mahkeme düzeninin korunmasının zorunlu olduğunu belirten Özkaya, duruşma disiplinini bozan kişilere mahkeme başkanının müdahale etme yetkisi bulunduğunu söyledi.

TRT TARTIŞMASINA NET MESAJ: "MAHKEME SALONLARI TRİBÜN DEĞİL"

Duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması yönündeki taleplere de değinen Özkaya, Türkiye'de çok sayıda belediye başkanı, milletvekili ve kamu görevlisinin yargılandığını belirterek, "Her duruşmayı TRT'den yayınlamak mümkün değildir. Yargılama mahkeme salonunda yapılır, tribünlere yönelik bir gösteri değildir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİLMİŞ OLMAK YARGILANMAYA ENGEL DEĞİL"

Özkaya, seçilmiş olmanın yargılanmaya engel olmadığını belirterek herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğunu vurguladı. "Bir kamu görevlisi için yargılanmak ve masumiyetini ispat etmek temel bir haktır" diyen Özkaya, sanıkların iddianamedeki suçlamalara mahkeme önünde cevap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.