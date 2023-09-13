Ali Sabancı hastaneden taburcu edildi

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçirmişti. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi olmayan çiftten Ali Sabancı'nın dalağı alınmış, Vuslat Doğan Sabancı ise yüzünden yaralanmıştı. Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı hastanede tedavi altında önemli ameliyatlar geçirdi.

Esas Holding tarafından sağlık durumları ile ilgili yapılan açıklamada ise Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı tedavisinin hastanede tamamlandığı ve sağlık durumlarının iyiye gittiği açıklanmıştı. Normal odaya alınan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin sona ermesinden sonra taburcu edilerek evlerine gönderildiği kaydedildi.