Ali Taha Koç’tan TEKNOFEST’te SABAH’a özel açıklamalar

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde gençlerin yerli ve milli teknolojiye yönelmesi için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında yürütülen, milli teknoloji alanında kritik rol oynayan 101 kurum ve kuruluş ile birlikte düzenlenen etkinliklerin finali Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. Festival çerçevesinde yerli ve milli ürünlere sahip firmalar da stantlarda sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi standında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Karadeniz öncesinde gerçekleştirilen Hack Karadeniz Yarışmasının serüveninden bahseden Koç, "Kurgusal bir şirket kurup o şirkete ait bilgileri ele geçirdik. Bunları yapanları bulanları da yarışmanın kazananı ilan ettik. 38 farklı ülkeden bin 515 tane yarışmacı Hack Karadeniz'e başvuru yaptı.

Bizler eleme usulü ile bu rakamı 38 kişiye indirdik. Zonguldak'ta bir ortam hazırladık ve onların sonuca ulaşması için bekledik. Sonuca varıldığında kurgusal şirketi hackleyenlerin Sanayi ve Teknoloji Başkanımız Mustafa Varank ile benim olduğumu anladılar. Biz böylece gerçek bir olayı kurgusal bir sistemde hackerlara veya hacker olmak isteyenlere, bizim tabirimizle 'Siber Kahraman' olmak isteyen insanlara yaşatmış olduk. Aynı zamanda onların da yeteneklerini ölçmüş olduk" ifadelerini kullandı.

"60 MİLYON KİŞİ E-DEVLET KULLANIYOR, E-DEVLET KULLANIM ORANI YÜZDE 92 OLDU"

TEKNOFEST Karadeniz'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi standında gençlere e-Devlet hakkında bilgiler sunulduğundan bahseden Koç, şöyle konuştu: "Biz Dijital Dönüşüm Ofisi olarak başta kamunun dijitalleşmesinden sorumluyuz. Biz e-Devlet'i yöneten kurumuz. Burada gençlerimize e-Devlet'in ne kadar faydalı olduğunu, e-Devlet'i kullandıkları zaman işlerini ne kadar hızlı yapabildiklerini anlatıyoruz. Şu anda e-Devlet Türkiye'nin en büyük dijital platformu 60 milyon kullanıcımız var.

15 yaş üstü vatandaşlarımız e-Devlet kullanmaya hak kazanıyorlar, nüfusa baktığınızda 84 milyon nüfusumuz var. 19 milyon nüfusumuz 15 yaş altında, yani 65 milyon nüfusumuzun 60 milyonu e-Devlet kullanıyor. Her 10 kişiden 9'u e-Devlet kullanıyor. Bu rakam yüzde 92'ye tekabül ediyor. Geçen yıl 3 milyar kez e-Devlet sistemine giriş yapıldı. Vatandaşlarımız 3 milyar kez gece gündüz istedikleri zaman e-Devlet'e girerek mesai mefhumu olmaksızın hizmetlerini alabildiler. Bizim hedefimiz her yaştaki vatandaşımızı belirli bir şekilde dijital okuryazarlığına ulaştırabilmek. Böylece e-Devlet'in faydalarından herkesin faydalanmasını istiyoruz."

"YAPAY ZEKAYI KODLAYAN, YAZILIMLARINI YAPAN, VERİLERİNİ OLUŞTURAN MÜHENDİSLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Yapay zeka stratejisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Koç, "Biz standımızda e-Devlet'in yanı sıra gençlere yapay zekanın ne olduğunu veya ne olmadığını da anlatıyoruz. Herkes yapay zeka ile her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Ama yapay zekanın algoritmalarını yapanda yine insan, o algoritmaları kodlayan, yazılımlarını yapan, verilerini oluşturan mühendislere ihtiyacımız var. Bizim yapay zeka stratejisinde en önem verdiğimiz şeylerden birisi de insan kaynağı yetiştirebilmek.

Gençlerimizin yapay zeka alanında farkındalığını artırıp gelecekte bu alana yönelik işler yapmasını istiyoruz. Şunu unutmamamız gerekiyor, 'Otonom her şeyin içinde yapay zeka var' Bu hava aracıda olabilir, kara aracıda olabilir, gemide de olabilir. Ama otonom bir teknolojiniz varsa kesinlikle yapay zeka işin içinde olmak zorunda" dedi.

"TEKNOFEST, FESTİVALLERDE GENÇLERE ÖZGÜVEN VERMEK İSTİYOR"

TEKNOFEST'in gençlere sunduğu katkıdan da bahseden Koç, şunları kaydetti: "Kesinlikle TEKNOFEST'in gençlere burada vermek istediği şey özgüven, Türk gençliği üretebileceğini gösterdi. Bundan sonra nasıl bugün Zafer Bayramını kutluyorsak, teknolojik zaferleri kazandıracak gençlerimiz olacak. Gençlerimiz burada arkadaşlarını görüyorlar, yarışmalara katıldıktan sonra neler yapabileceklerini görüyorlar. Gençlerimiz her zaman kendilerine güvensinler ve geliştirsinler.

Türkiye'nin ve dünyanın dijital dönüşüm sayesinde çok fazla miktarda yazılımcıya, mühendise ihtiyacı var. Gençlerimiz kendilerini bu alanda geliştirirse kesinlikle gelecek parlak."