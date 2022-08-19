Haberler Yaşam Haberleri Aliağa İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Aliağa İZBAN Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Otogarla Arası Kaç Dakika? k1
Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:57

Aliağa İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Aliağa İZBAN Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Otogarla Arası Kaç Dakika? k1

İzmir gibi büyükşehirlerin çoğunda toplu ulaşım oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda da İzmir’de İZBAN adı verilen bir proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Aliağa gibi ilçelerde bulunan İZBAN istasyonları kurulmuştur. Fakat pek çok kişi bu duraklara nasıl gideceğini bilmemektedir. Buna göre Aliağa İZBAN saatleri nedir? Aliağa İZBAN yol tarifi ile nerededir? Sorularının cevaplarını sizler için derledik…

Aliağa İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Aliağa İZBAN Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Otogarla Arası Kaç Dakika? k1

Aliağa İZBAN aslında halk tarafından oluşturulmuş bir isimdir. Burada bulunan İZBAN istasyonundaki durağın adı "Biçerova" olarak geçmektedir. Bu istasyona nasıl gidildiği ve hareket saatlerinin ne olduğu oldukça merak konusudur. İzmir bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Aliağa İstasyonu aynı zamanda otogara da yakın konumdadır. Peki, Aliağa İZBAN'a nasıl gidilir? Aliağa İZBAN kaç dakikada bir geçiyor ve otogarla arası kaç dakika? Soruların yanıtları yazımızda…

Aliağa İZBAN Saatleri

Biçerova Tren İstasyonu, İzmir'in Aliağa ilçesinde yer alan TCDD'ye ait tren istasyonudur. İstasyon, 1996 yılında inşa edilerek hizmete girmiş ve TCDD'nin Alsancak – Aliağa Bölgesel Treni seferlerinde kullanılmıştır. 2006 yılında İZBAN projesi kapsamında tren seferleri iptal edilmiş ve istasyon kullanıma kapatılmış, 2010 yılında yeniden inşa edilerek tekrar hizmete girmiştir.

İstasyon, İZBAN'ın Menemen'den Aliağa'ya sefer yapan Kuzey Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca bölgede bulunan sanayi tesisleri TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yük Trenleri'ni bu istasyon vasıtasıyla kullanabilmektedir.

Aliağa İZBAN saatleri değişkenlik göstermektedir. Çoğunlukla sabah 05:40 ile 06:00 saatleri arasında seferler başlamaktadır. Bundan itibaren 12-24 dakika süreyle seferler gerçekleşmeye devam etmektedir. Son sefer saati ise genellikle 24:00 ile 00:40 arasında olmaktadır. İZBAN saatleri Aliağa çoğunlukla Menemen İstasyonuna göredir.

Bunlara ek olarak Aliağa İZBANA yol tarifi ile nasıl gidildiği önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle buraya aşağıdaki toplu taşıma hatlarından birini kullanarak ulaşabilirsiniz:

  • Otobüs: 835, 837
  • Tren: ALİAĞA – MENEMEN

Topluma taşıma hatlarından sonra yol tarifi ile de aşağıdaki adrese göre gidebilirsiniz:

  • Bozköy Mahallesi, İzmir – Aliağa Yolu Caddesi, 35800 Aliağa, İzmir

Aliağa İZBAN Otogar Arası Kaç Dk?

Aliağa İzmir'in önemli ilçelerinden birisidir. Menemen-Çandarlı Otoyolu ilçeden geçmektedir. İlçeye ulaşım İZBAN trenleri ve ESHOT otobüsleri ile sağlanmaktadır. Bunun yanında ilçenin kuzeyinde Bergama, güneyinde Foça ve Menemen ilçeleri, doğusunda Manisa ili, batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Aliağa'da bu nedenle ulaşım oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Buradaki İZBAN istasyonu İzmirliler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bazen de şehir dışına gidecekler veya şehir dışından gelenler Aliağa İZBAN ile Aliağa Otogarı arasında aktarma yapmaktadır. Bu bağlamda pek çok kişi bu iki önemli yer arası mesafinin kaç dakika olduğunu merak etmektedir. Öncelikle Aliağa İZBAN ile Aliağa Otogarı arası 1 km olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süre yaklaşık 5 dakikada alınabilir.

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Aliağa İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Aliağa İZBAN Nerede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor, Otogarla Arası Kaç Dakika? k1
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