Giriş Tarihi: 4.05.2026 20:22

Aliağa'da makineden fırlayan metal parça can aldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir metal fabrikasında çalışan 29 yaşındaki işçi, makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Olay, Çoraklar Mahallesi 5000. Sokak'ta faaliyet gösteren bir metal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Azad Öztürk (29), mesai esnasında makineden fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Meydana gelen iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İZMİR #ALİAĞA

