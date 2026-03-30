Haberler Yaşam Haberleri Alican Uludağ’a üç suçtan iddianame
Giriş Tarihi: 30.03.2026 18:49 Son Güncelleme: 30.03.2026 19:01

Alican Uludağ’a üç suçtan iddianame

Gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla ilgili "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Ankara'da gözaltına alınan Uludağ, getirildiği İstanbul Adliyesi’ne , "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Alican Uludağ’a üç suçtan iddianame
İDDİANAME HAZIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen gazeteci Uludağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

23 YIL 5 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Uludağ'ın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "zincirleme şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "zincirleme şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 23 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Alican Uludağ’a üç suçtan iddianame
